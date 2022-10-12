В Гатчине тестируют систему слежения за качеством воздуха

Датчики, следящие за чистотой атмосферного воздуха, запустили в тестовом режиме в Гатчине, передает пресс-служба администрации Ленобласти. Их можно заметить на улицах Волкова и Авиатриссы Зверевой. Установке системы предшествовали многочисленные жалобы жителей Гатчинского района на неприятные запахи, появлявшиеся в том числе в ночное время.

По словам губернатора Александра Дрозденко, несмотря на то, что сейчас качество воздуха не вызывает нареканий, дегазацию близлежащего полигона требуется начать до конца месяца.

"Руководство "Нового света-эко" в течении года уделяло недостаточно внимания дегазации, что привело к устойчивой проблеме запаха в городе. Подключили прокуратуру и усиливаем систему мониторинга воздуха", - рассказал чиновник.

Предполагается, что датчики подключат к единой системе мониторинга, за которой смогут следить все желающие.

Ранее в качестве одного из потенциальных источников зловония чиновники называли рыбообрабытывающее предприятие.