Выгул телёнка на Красной площади обернулся 40-летним запретом на въезд в РФ для экоактивистки из США

Экоактивистка из США Алиса Дэй на протяжении 40 лет не сможет посещать Россию после акции с телёнком на Красной площади. Об этом она сама рассказала в видеозаписи, которую публикует Telegram-канал "Осторожно, новости".

По словам Дэй, изначально она не планировала устраивать никакого перфоманса на главной площади страны.

"Это не было акцией. Я просто думала, что Россия очень красивая страна, а Красная площадь — символ страны. Думала, что нам [с телёнком] там будет очень приятно погулять. Хотела просто провести там время", — рассказала девушка.

Кроме того, она будет оспаривать запрет на въезд, потому что в стенах изолятора она встретила свою любовь в виде сотрудника полиции.

"Я хочу с ним быть, у нас есть сильные чувства друг к другу, поэтому я надеюсь отменить решение о запрете на въезд в Россию. Я надеюсь, что Россия даст мне шанс вернуться", - резюмировала Дэй.

Ранее гражданку США Алису Дэй поместили на 13 суток в спецприёмник из-за прогулки с телёнком по Красной площади: как итог, в её отношении составили два протокола. Арест она получила по статье о неповиновении полицейскому (ч. 1 ст. 19.3 КоАП).