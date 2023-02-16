Справоросс Гусев призвал усилить контроль за продажей украинских продуктов

Депутат Госдумы Дмитрий Гусев ("Справедливая Россия — За правду") призвал усилить государственный контроль за продажей товаров на маркетплейсах, передает агентство "Прайм". По мысли парламентария, там продаются товары из Украины, а также вейпы, которые могут приобрести несовершеннолетние.

"Если мы сейчас зайдем на маркетплейс любой, мы можем там увидеть продукцию украинского производства, например, водка торговой марки "Хортица" или конфеты Roshen", — пожаловался Гусев на расширенном заседании нижней палаты парламента. Он высказал мнение, что хозяева этих предприятий не только платят налоги в бюджет Украины, откуда средства поступают армии, но также "открыто финансируют другие воинские подразделения".

Также недовольство депутата вызвала продажа в интернете вейпов и электронных сигарет. Он предположил, что курить подобные устройства на маркетплейсах могут, в том числе, и несовершеннолетние россияне.

Ранее сообщалось, что в Госдуме обсуждают варианты "законодательной формы" для запрета вейпов, а также подумывают о возможности введения продажи обезличенных пачек сигарет.