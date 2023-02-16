Дроны-курьеры, МФЦ с детскими комнатами и много видеокамер: "Цифровой" вице-губернатор ответил на вопросы горожан

Фрагмент "прямой линии"

Вице-губернатор Станислав Казарин почти полтора часа отвечал на вопросы зрителей телеканала "Санкт-Петербург". 16 февраля он подменил Александра Беглова на губернаторской "прямой линии". Заместитель главы города объяснял, в каких случаях замена домофона без разрешения жильцов - это нормально, и подтвердил, что технический сбой в начале месяца случился из-за санкций.

Станислав Казарин работает в правительстве Петербурга уже два года. Всё это время в его сфере ответственности находится оригинальное сочетание отраслей: цифровизация, садоводство и огородничество. Перед намеченной на 16 февраля "прямой линией" решили, что вопросы будут задавать только о первой составляющей этого триумвирата.

Ежемесячные сеансы общения с горожанами губернатор Александр Беглов пообещал проводить в конце декабря. Уточнив, что иногда вместо него отвечать на вопросы будут члены правительства. В январе глава города справился сам, а уже в следующем месяце произошла первая замена.

Впрочем, о Беглове во время "прямой линии" не забывали. Сначала показали видеосюжет с его участием. Затем градоначальник удостоился похвалы от своего зама. Казарина спросили о многофункциональных центрах. Тот заверил, что с МФЦ в городе всё в порядке благодаря Беглову.

"Открытие МФЦ поставили на поток. Спасибо губернатору! Раньше открывали по три года МФЦ. Сейчас поменяли модель с его поддержкой. Теперь уходит примерно полгода", - ответил вице-губернатор.

Он пообещал, что в будущем начнут открываться МФЦ с детскими комнатами, кабинками для фотографирования и криптокабинами.

"Сейчас вернутся чипы - будем снова выдавать загранпаспорта длительного пользования", - заверил чиновник.

Одна из зрительниц высказалась о беспилотных средствах. Спросила у Казарина, насколько реально будет в ближайшем будущем разгрузить транспортные потоки, перепоручив курьерскую доставку дронам. Чиновник ответил, что над этим пока экспериментируют.

"Сегодня не существует правового пространства. Кто может следить за дронами? Каким образом? А кто проверит оператора дрона на то, пьян он или не пьян? Что делать, если дрон отклонился от заявленного курса? Огромное количество вопросов. Мы вместе с комитетом по транспорту пытаемся сформулировать ответы на эти вопросы. Вариантов возможно много. Есть вариант такой, что будет государственное предприятие, городское. Туда трудоустраиваются водители-дроноводы, операторы дронов. Второй вариант - когда надо будет сертифицировать или аккредитовать компании, которые будут нести ответственность за тех, кто хочет управлять этими дронами", - рассказал вице-губернатор.

По его мнению, на все беспилотники нужно устанавливать транспондеры, чтобы было понятно, чьи они. Казарин заметил, что военная спецоперация позволяет дронам развиваться.

"И как только всё завершится нашей победой, точно этот рынок выйдет в гражданское применение", - подытожил заместитель градоначальника.

Сразу несколько горожан прислали вопросы о повсеместной установке видеодомофонов. В частности, у Казарина интересовались, почему перед заменой домофона в жилом доме не спрашивают мнения жителей.

"Первое: чья дверь? Собственники ее установили? Это общедомовое имущество или нет? Очень часто домофонные компании еще и дверь устанавливают. Тут мы сталкиваемся с ситуацией, что собственники должны бы заплатить за это. Но, наверное, это абсурдно. Если дверь всегда была и есть, и обслуживается управляющей компанией, то почему она должна об этом спрашивать?" - удивился вице-губернатор.

Он добавил, что порядка 90% квартирных краж в наши дни раскрывают с помощью видеодомофонов. Заместитель губернатора рассказал о ближайших планах разместить в городе еще 11 тысяч камер видеонаблюдения, в основном, на домофонах и фасадах зданий. По его словам, горожанин может обратиться к районным властям с предложением и обоснованием установки камеры в том или ином месте, например, на детской площадке.

В ответ на жалобы о плохом интернете в петербургском метро по сравнению с московским, Казарин разъяснил, что во всём виноваты коммерсанты. Мобильные операторы, отметил чиновник, строили собственные линии, а теперь они никак не могут договориться и обменяться инфраструктурой, чтобы на всех ветках присутствовали все операторы.

"Коллеги, договаривайтесь как можно быстрее", - обратился Казарин к провайдерам.

Кто-то из горожан спросил, почему в поликлиниках нельзя встать в электронную очередь. Казарин напомнил, что там должны быть инфоматы, которые еще не выработали срок своей службы, поэтому заменять их на более современные устройства он считает не целесообразным.

"Тем не менее, у вас есть номер 122, у вас есть портал ["Здоровье петербуржца"], чат-бот и масса других сервисов", - добавил вице-губернатор.

Ближе к концу "прямой линии" вспомнили про технический сбой, который случился в начале февраля и на время парализовал городские информационные сервисы. Вице-губернатор подтвердил, что причиной стали западные санкции.

"1 февраля был технический сбой в центре обработки данных. У нас очень заслуженная там система хранения 2015 года выпуска. К сожалению, в прошлом году производитель этой системы отказал в техническом обслуживании по понятным причинам. Были предприняты меры, связанные с закупкой запасных частей. Недобросовестный поставщик отказался после победы в конкурсе заключать государственный контракт. Мы эти запчасти не приобрели. В прошлом году мы фактически закупили второй ЦОД. Мы планируем, что в феврале - начале марта полностью введем его в эксплуатацию", - заверил замглавы города.

На вопросы Казарин отвечал почти полтора часа. Делал он это подробно и увлеченно. Под конец чиновник даже выразил желание поговорить и о садоводстве, но в другой раз, когда вместо Беглова на "прямую линию" снова решат отправить зама.

Сергей Еремеев