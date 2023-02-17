"Стал символом побед и достижений": Беглов поздравил Газпром с юбилеем

Петербургский губернатор Александр Беглов отправил поздравление публичному акционерному обществу "Газпром" и его главе Алексею Миллеру по случаю тридцатилетия со дня основания компании. Глава города констатировал, что предприятие считается системообразующим для страны и города и ассоциируется с успешными проектами, такими как высочайший в Европе небоскреб "Лахта Центр" и регулярно побеждающий в отечественной премьер-лиге футбольный клуб "Зенит".

"Для нашей страны "Газпром" стал символом побед и достижений. За три десятилетия компания внесла неоценимый вклад в решение масштабных социально-экономических задач, стала гарантом энергетической безопасности России", - говорится в телеграмме, опубликованной на сайте Смольного.

Беглов охарактеризовал компанию как надежную и назвал ее стратегическим партнером города. Среди заслуг "Газпрома" губернатор упомянул благоустройство города и реализацию различных культурных программ.