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Новости 10:56

Депутат ГД Гусев добивается запрета водок "Первак" и Nemiroff из-за их украинского происхождения

фото ЗакС политика Депутат ГД Гусев добивается запрета водок "Первак" и Nemiroff из-за их украинского происхождения

Член фракции справедливороссов в Государственной думе Дмитрий Гусев выступил за запрет на территории России кондитерских изделий Roshen и Konty, а также водки марок Nemiroff, "Первак" и "Хортиця". Предложение распространилось и на бакалею: на подсолнечное масло "Соняшна" и соусы "Верес".

Скан соответствующего обращения к главе Росфинмониторинга Юрию Чиханчину опубликовал медиапроект Mash.

50-летнего парламентария не устраивает то, что перечисленные им товары выпускаются на Украине. Кроме того, по его сведениям, прибыль компаний может идти в пользу украинских вооруженных формирований, в том числе запрещенных в России. Гусев предполагает, что компании могут финансировать терроризм, а значит, нарушать отечественное законодательство.

Накануне о перечисленных украинских продуктах Гусев высказался на расширенном заседании Госдумы.

фото: duma.gov.ru


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