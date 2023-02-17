В Петербурге стартовала реставрация Московских триумфальных ворот

В Петербурге началась реставрация Московских триумфальных ворот, сообщила 17 февраля пресс-служба губернатора. Работы ведутся по программе КГИОП за счет городского бюджета, в прошлый раз ремонт сооружения, приуроченный к празднованию 300-летия Петербурга, проводился два десятилетия назад.

Губернатор Александр Беглов назвал ворота "знаковым монументом", сооруженным в память о "победах русских войск в войнах с Персией, Турцией и Польшей". "Наш долг сохранить этот шедевр архитектуры, созданный гениальными зодчими и скульпторами в память о славных делах наших предшественников", — поделился мыслями он.

Триумфальные ворота расположены на оживленном участке Московского проспекта, вследствие чего подвергаются агрессивному воздействию окружающей среды и испытывают вибрации от движения транспорта. Как сообщили в Смольном, это стало причиной принятого решения о проведении реставрации конструкций и декора памятника. "Все металлические поверхности — чугун, сталь, медь — будут расчищены, отреставрированы и защищены отделочными слоями", — указали чиновники.

Скульптуры, украшающие ворота, а вместе с ними накладные буквы, знаки посвятительных надписей и отдельные элементы из чугуна будут реставрироваться в мастерских. Остальное сооружение будет восстанавливаться непосредственно на месте. Ожидается, что работы будут завершены в 2024 году.

Ранее сообщалось, что длительность работ составит год и восемь месяцев.

Фото: gov.spb.ru