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Новости 11:26

Комитет ЗакСа одобрил поправки об "обобщенных" декларациях депутатов

фото ЗакС политика Комитет ЗакСа одобрил поправки об "обобщенных" декларациях депутатов

На заседании комитета по законодательству парламента Петербурга 17 февраля рассмотрели проект закона о публикации отчетов о доходах и имуществе депутатов ЗакСа в обобщенном виде. Это приведение региональных норм в соответствие с федеральными, сообщил соватор документа, депутат от "Единой России" Денис Четырбок

Согласно поправке, декларации парламентариев будут публиковаться без "персональных данных, позволяющих идентифицировать соответствующее лицо, и данных, позволяющих индивидуализировать имущество". Изменения вносятся в закон Петербурга о проверке достоверности и полноты сведений лиц, замещающих государственные должности.

Четырбок напомнил, что документ стоит принять в ближайшее время - федеральная норма начинает действовать с 1 марта. Поэтому региональный законопроект планируют включить в повестку пленарного заседания 22 февраля. 

Вопросов к документу практически не возникло. Члены комитета ЗакСа одобрили представленный проект закона. 

Напомним, решение о публикации "обобщенных" деклараций приняла Государственная дума. Как именно будут выглядеть такие отчеты, в парламенте не пояснили. Подробнее о законе - в материале ЗАКС.Ру

София Саттарова


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