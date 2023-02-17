Комитет ЗакСа одобрил поправки об "обобщенных" декларациях депутатов

На заседании комитета по законодательству парламента Петербурга 17 февраля рассмотрели проект закона о публикации отчетов о доходах и имуществе депутатов ЗакСа в обобщенном виде. Это приведение региональных норм в соответствие с федеральными, сообщил соватор документа, депутат от "Единой России" Денис Четырбок.

Согласно поправке, декларации парламентариев будут публиковаться без "персональных данных, позволяющих идентифицировать соответствующее лицо, и данных, позволяющих индивидуализировать имущество". Изменения вносятся в закон Петербурга о проверке достоверности и полноты сведений лиц, замещающих государственные должности.

Четырбок напомнил, что документ стоит принять в ближайшее время - федеральная норма начинает действовать с 1 марта. Поэтому региональный законопроект планируют включить в повестку пленарного заседания 22 февраля.

Вопросов к документу практически не возникло. Члены комитета ЗакСа одобрили представленный проект закона.

Напомним, решение о публикации "обобщенных" деклараций приняла Государственная дума. Как именно будут выглядеть такие отчеты, в парламенте не пояснили. Подробнее о законе - в материале ЗАКС.Ру.

София Саттарова