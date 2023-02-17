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Новости 12:05

Комитет ЗакСа не включила в повестку пленарного заседания инициативу "Яблока"

фото ЗакС политика Комитет ЗакСа не включила в повестку пленарного заседания инициативу "Яблока"

Комитет по законодательству петербургского парламента решил не включать в повестку ближайшего пленарного заседания инициативу фракции "Яблоко" об обращении к спикеру Госдумы Вячеславу Володину. В документе федеральному депутату предлагают отменить наказания за дискредитацию и распространение "фейков" про армию (ст 20.3.3 КоАП, ст. 280.3 УК и ст. 207.3 УК). 

Ранее комитет не поддержал инициативу "Яблока". Фракции стоит переделать предложенный документ, предложил депутат от "Единой России" Денис Четырбок:

- Единственное верное решение для авторов такой инициативы - это ее доработать, переработать и снова внести на предварительное нам рассмотрение.

Четырбок также добавил, что в документе речь идет о конституционных правах граждан. В таком случае стоит обращаться в Конституционный суд, а не Госдуму, считает "единоросс". 

- Здесь я просто вижу некий очередной хайп со стороны фракции "Яблоко" с тем, чтобы вводить нас и жителей Петербурга в заблуждение, - сказал Четырбок.

Все члены комитета по законодательству его поддержали - документ не стали включать в повестку пленарного заседания парламента 22 февраля. 

София Саттарова


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