В ЗакСе не поддержали предложение "Яблока" требовать отмены законов о "фейках" и дискредитации ВС РФ

Комитет петербургского парламента по законодательству 10 февраля рекомендовал не поддерживать инициативу фракции "Яблоко" об обращении к председателю Государственной думы Вячеславу Володину с требованием отменить наказания за дискредитацию и распространение "фейков" про армию (ст 20.3.3 КоАП, ст. 280.3 УК и ст. 207.3 УК).

Депутат Борис Вишневский заявил, что с марта 2022 года к административной ответственности по этим статьям привлекли более пяти тысяч человек, а к уголовной - более 160 человек. По его мнению, закон ограничивает право граждан на свободу слова.

Вишневский также напомнил коллегам про дело по статье о "фейках" про ВС РФ в отношении художницы Александры Скочиленко, которой грозит до 10 лет лишения свободы за подмену нескольких ценников в магазине, и упомянул о протоколе в отношении лидера фракции "Яблоко" в ЗакСе Александре Шишлове. "Яблочника" оштрафовали на 35 тысяч рублей за дискредитацию армии в своих социальных сетях.

Председатель комитета Всеволод Беликов во время обсуждения поделился мнением, что такое строгое наказание излишне.

- Анализируя каждый конкретный случай тех фейкометов и тех, кто участвовал в тех процессах… Просто, когда им объясняют ситуацию, они говорят: "Не наказывайте меня, я хотел набрать в TikTok больше просмотров". Можно было обойтись розгами. Это мое такое убеждение. К сожалению, у нас такое законодательство, - заявил Беликов.

Изначально этот вопрос хотели рассмотреть предыдущем заседании, однако члены КПЗ исключили вопросы из повестки из-за неявки авторов документа.

Константин Леньков