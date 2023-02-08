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Новости 16:19

Шишлов подал кассационную жалобу на штраф за дискредитацию армии

фото ЗакС политика Шишлов подал кассационную жалобу на штраф за дискредитацию армии

Деепутат петербургского парламента Александр Шишлов обратился через своего адвоката в Третий кассационный суд с жалобой на решение Петроградского районного суда, который в прошлом году признал политика виновным в дискредитации армии (ст. 20.3.3 КоАП). Жалобу рассмотрит судья Александр Городков, сообщает пресс-служба петербургского "Яблока".

В ноябре законотворец не смог оспорить свой штраф в размере 35 тысяч рублей в Городском суде, который он считает политически мотивированным решением.

Протокол на депутата составили из-за трех постов "ВКонтакте": о покойном лидере ЛДПР Владимире Жириновском, георгиевской ленточке и в целом об актуальных событиях на Украине. Впоследствии Шишлов решил полностью перестать пользоваться этой социальной сетью. 


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Шишлов Александр Владимирович 




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