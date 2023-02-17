Невзорова* оштрафовали по "иноагентскому" протоколу

Судебные приставы Приморского района Петербурга взыскали с публициста Александра Невзорова* 10 тысяч рублей, сообщила "Фонтанка". Таким образом принудительно привели в исполнение июльское решение по административному протоколу за неисполнение обязанностей иностранного агента (ст. 19.34 КоАП).

Невзоров*, эмигрировавший весной 2022 года, принципиально не маркирует свой контект "иноагентской" плашкой.

В феврале публициста заочно приговорили к восьми годам колонии по делу о фейках про армию (ст. 207.3 УК). На процесс он не стал делегировать своего законного представителя. В прошлом году петербургское имущество Невзорова* арестовали.

*Минюст внес Александра Невзорова в единый реестр иноагентов