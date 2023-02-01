Суд в Москве заочно приговорил Александра Невзорова* в 8 годам колонии по делу о "фейках" об армии

Басманный суд Москвы заочно приговорил журналиста Александра Невзорова* к 8 годам колонии по делу о распространении "фейков" о Вооружённых силах РФ (ст. 207.3 УК), информирует РИА Новости.

Гособвинитель ранее запрашивал для публициста 9 лет колонии.

Как установило следствие, в начале марта прошлого года Невзоров* разместил у себя в соцсетях "заведомо ложную информацию" о событиях в Мариуполе и Буче. Заметки дополняли "недостоверные фотографии".

Ранее Невзорова* объявили в розыск, также был наложен арест на его петербургское имущество. Сам публицист с марта 2022 года находится вне России.

*Минюст РФ внёс Александра Невзорова в единый реестр иноагентов