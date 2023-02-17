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Новости 13:51

Глава КС Зорькин удостоился ордена Андрея Первозванного

фото ЗакС политика Глава КС Зорькин удостоился ордена Андрея Первозванного

Президент Владимир Путин наградил председателя Конституционного суда Валерия Зорькина орденом Святого апостола Андрея Первозванного. Это случилось в преддверии 80-летия судьи, которое он будет отмечать в субботу. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Высшую награду Российской Федерации Зорькину дали за "выдающиеся заслуги перед Отечеством и многолетнюю плодотворную государственную деятельность"

Полтора года назад Зорькину, возглавлявшему КС еще в начале 1990-х годов, достался орден "За заслуги перед Отечеством" I степени.

фото: kremlin.ru


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