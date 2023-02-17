Глава КС Зорькин удостоился ордена Андрея Первозванного

Президент Владимир Путин наградил председателя Конституционного суда Валерия Зорькина орденом Святого апостола Андрея Первозванного. Это случилось в преддверии 80-летия судьи, которое он будет отмечать в субботу. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Высшую награду Российской Федерации Зорькину дали за "выдающиеся заслуги перед Отечеством и многолетнюю плодотворную государственную деятельность"

Полтора года назад Зорькину, возглавлявшему КС еще в начале 1990-х годов, достался орден "За заслуги перед Отечеством" I степени.

фото: kremlin.ru