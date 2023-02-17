Член СПЧ предложил лишать гражданства иностранцев в случае признания их родственников террористами

Член Совета по правам человека при президенте Кирилл Кабанов объявил "самым действенным способом борьбы с терроризмом" выдворение из России иностранцев, чьи родственники были признаны террористами. Свои идеи он пообещал оформить в виде документов и разослать в различные инстанции вплоть до Совета безопасности.

"Самый действенный способ борьбы с терроризмом — выдворение и пожизненный запрет на въезд в страну всех близких родственников иностранцев-террористов. Те из них, кто уже успел получить гражданство, отменить решения о принятии в гражданство", — написал правозащитник в своем Telegram-канале.

Соображения Кабанова в скором времени ждет оформление в СПЧ с последней рассылкой "в государственные органы власти, включая Совет безопасности" для обсуждения, пообещал он.

Ранее Кабанов предлагал приостановить действие программы переселения соотечественников в Россию из сопредельных стран. По мнению члена СПЧ, ей пользуются якобы не знающие русского языка и местных обычаев уроженцы стран СНГ.

Фото: Кирилл Кабанов/ "ВКонтакте"