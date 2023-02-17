Кравцов поддержал проведение "Разговоров о важном" для родителей школьников

Глава Минпросвещения благосклонно отнесся к идее проводить "Разговоры о важном" для родителей учеников, передает 17 февраля ТАСС. Своим мнением министр поделился на пресс-конференции, устроенной информагентством.

"Правильная идея рассказывать родителям, в том числе и вопросы связанные с воспитанием, и достижениями нашей страны. Я думаю, родителям это было бы интересно. Эту идею я поддерживаю", — высказался Кравцов.

Глава ведомства уточнил, что проведение внеурочных занятий для родителей школьников потребует изобретения отдельного формата для этого.

Предложение организовать "Разговоры о важном" для взрослых прозвучало неделей ранее на круглом столе, организованном комитетом Госдумы по просвещению. Глава комитета Ольга Казакова ("Единая Россия") идею поддержала и пообещала перенаправить ее в Минпросвещения.

Фото: Telegram-канал Минпросвещения РФ