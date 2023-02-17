Экспертиза СК: Дом Басевича можно реконструировать без сноса

Градозащитники представили результаты экспертизы по Дому Басевича, которую сделали по заказу Следственного комитета. Данные озвучили на пресс-конференции в пространстве "mArs" 17 февраля.

Экспертизу Следственный комитет заказал у федерального государственного казенного учреждения "Судебно-экспертного центра Следственного комитета", рассказал градозащитник Олег Мухин. По его словам, само ведомство результаты исследования общественникам не предоставило. Они получили документы в рамках дела об оспаривании разрешения на строительство на месте Дома Басевича - суд истребовал экспертизу по ходатайству градозащитников-истцов.

Исследование проводилось 8-30 ноября 2022 года, рассказал Мухин. Он со ссылкой на результаты экспертизы сообщил, что уровень повреждения фундамента составляет не менее 41%, для стен - не менее 47%, для крыши - не менее 97%, для лестницы - не менее 65%. Из этого следует, что возможна частичная реконструкция здания без его сноса, озвучил Мухин. По его словам, исключение - аварийные участки стен на последних этажах, а часть конструкций надо реконструировать полностью - крышу, кровлю и другое.

- То есть стены по всем периметрам: и дворовых корпусов, и лицевого корпуса - можно сохранить. Разборке подлежат только стены самых последних этажей. Можно сохранить фундаменты. Демонтаж здания не требуется, - подытожил Мухин.

Теперь градозащитники намерены добиваться пересмотра дела о признании Дома Басевича аварийным из-за вновь открывшихся обстоятельств, рассказал правозащитник Олег Ларионов. По его словам, также общественники надеются на то, что суд учтет экспертизу в деле об оспаривании разрешения на строительство.

Напомним, Дом Басевича построен в начале XX века. Сейчас здание находится в ведении Академии танца Бориса Эйфмана. Организация планирует снести дом, оставив часть фасадной стены, и построить там новое здание для своих нужд. Градозащитники считают, что Дом Басевича - объект культурного наследия, и пытаются его сохранить. Ранее Куйбышевский районный суд запретил реконструкцию здания на время судебного процесса.

София Саттарова