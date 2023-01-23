КГИОП зарегистрировал заявку о признании дома Басевича памятником

Петербургский комитет по госконтролю, использованию и охране памятников зарегистрировал 23 января заявку на признание доходного дома Басевича объектом культурного наследия, уведомил градозащитный пресс-центр. Инициатива исходит от историка регионального отделения НК ИКОМОС Александра Кречмера и зампреда совета по сохранению культурного наследия при правительстве Петербурга Михаила Мильчика.

Согласно заявке, взять под охрану предлагается "габариты и объемно-пространственное решение здания, капитальные стены, архитектурно-художественное решение лицевого фасада и дворовых фасадов", говорится в сообщении градозащитников. Также речь идет о защите парадных вестибюлей, лестниц и элементов убранства квартир.

На рассмотрение заявки у КГИОП имеется 90 дней, в течение которых комитет должен либо признать здание памятником, либо же дать отказ. На этот период проведение демонтажных работ запрещено в соответствии с законом "Об объектах культурного наследия", уточняют активисты.

Ранее Городской суд Петербурга признал законным решение нижестоящей инстанции, разрешившей почти полный снос дома Басевича на Большой Пушкарской улице. Согласно имеющимся планам, здание может быть снесено за исключением части фасадной стены с последующим строительством здесь сооружений для нужд Академии танца Бориса Эйфмана. В то же время сейчас продолжает действовать наложенная Куйбышевским райсудом обеспечительная мера, запрещающая демонтаж исторического дома.

Ранее Горсуд Петербурга отказался признать незаконным решение КГИОП об отказе включить здание ВНИИБ на площади Мужества в список вновь выявленных объектов культурного наследия.