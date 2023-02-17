Путин подписал закон о мерах соцподдержки супругов военнослужащих, погибших в ходе спецоперации

Президент Владимир Путин подписал поправки к закону "О ветеранах", касающийся мер социальной поддержки супругов погибших в ходе спецоперации военнослужащих. Документ опубликован 17 февраля на официальном интернет-портале правовой информации.

Закон отменяет норму, согласно которой соцподдержка полагалась лишь членам семей погибших военнослужащих, проживающим одиноко или же с несовершеннолетними детьми, детьми-инвалидами старше 18 лет и детьми до 23 лет, обучающимися по очной форме в вузах. Теперь права на помощь от государства получат вдовы и вдовцы, проживающие совместно с иными родственниками помимо детей и не вступившие повторно в брак.

Законопроект об этом был внесен на рассмотрение Госдумы группой парламентариев во главе со спикером Вячеславом Володиным. Авторы проекта указывали, что его принятие "позволит повысить уровень социальной защищенности" вдов военнослужащих.