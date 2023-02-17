ЗакС.Ру во ВКонтакте ЗакС.Ру в Telegram ЗакС.Ру в Дзене ЗакС.Ру в Дзене
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека

Новости 15:26

Путин подписал закон о мерах соцподдержки супругов военнослужащих, погибших в ходе спецоперации

фото ЗакС политика Путин подписал закон о мерах соцподдержки супругов военнослужащих, погибших в ходе спецоперации

Президент Владимир Путин подписал поправки к закону "О ветеранах", касающийся мер социальной поддержки супругов погибших в ходе спецоперации военнослужащих. Документ опубликован 17 февраля на официальном интернет-портале правовой информации.

Закон отменяет норму, согласно которой соцподдержка полагалась лишь членам семей погибших военнослужащих, проживающим одиноко или же с несовершеннолетними детьми, детьми-инвалидами старше 18 лет и детьми до 23 лет, обучающимися по очной форме в вузах. Теперь права на помощь от государства получат вдовы и вдовцы, проживающие совместно с иными родственниками помимо детей и не вступившие повторно в брак.

Законопроект об этом был внесен на рассмотрение Госдумы группой парламентариев во главе со спикером Вячеславом Володиным. Авторы проекта указывали, что его принятие "позволит повысить уровень социальной защищенности" вдов военнослужащих.


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Дзене , Телеграм , Дзен.Новости




Новости17 февраля
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
ЧИТАТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама