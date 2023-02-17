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Новости 17:29

Единоросс Швыткин заявил о необходимости законодательного закрепления статуса бойцов ЧВК

фото ЗакС политика Единоросс Швыткин заявил о необходимости законодательного закрепления статуса бойцов ЧВК

Заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин ("Единая Россия") заявил РИА "Новости" о том, что следует законодательно закрепить статус сотрудников частных военных компаний наравне с военнослужащими. Речь идет о социальных гарантиях, положенных ветеранам и военнослужащим.

"Социальный статус их [бойцов ЧВК] и членов их семей должен быть так же законодательно закреплен, как и у действующих военнослужащих. Это касается различных тех льгот, прав, которые закреплены за нашими военнослужащими, за ветеранами боевых действий", — перечислил Швыткин.

Депутат уточнил, что соответствующая инициатива не внесена на рассмотрение парламента, но "все понимают важность и необходимость" наделения сотрудников ЧВК правами и льготами.

Заявление Швыткина прозвучало буквально на следующий день после того, как об этом высказался президент Владимир Путин. В ходе встречи с уполномоченной по правам ребенка Марией Львовой-Беловой он выразил точку зрения, что "и по гарантиям всем социальным, защитным мерам" мобилизованные, контрактники и бойцы ЧВК должны быть равны.


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