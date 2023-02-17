В суде по делу Скочиленко о "фейках" доказательствами назвали протокол осмотра ее одежды

Василеостровский районный суд 17 февраля продолжил рассмотрение дела художницы Александры Скочиленко, которую обвиняют в дискредитации армии России (ст. 207.3 УК РФ) за замену ценников в магазине на листы с пацифистскими надписями. Заседание началось с двухчасовым опозданием, рассказал ЗАКС.Ру присутствовавший в суде депутат Законодательного собрания от "Яблока" Борис Вишневский.

По его словам, практически сразу после начала заседания прокурор попросила объявить перерыв и продолжить рассмотрение дела в другой день. Озвученная ею причина — завершение рабочего дня, отметил Вишневский.

Судья не согласилась и предложила продолжить представление доказательств. Прокурор зачитала содержание видеозаписи из магазина, протоколы осмотра компьютера и одежды Скочиленко, которую художница надевала в магазин и которую нашли у нее дома.

- Проблема в том, что ничего из этого Саша не отрицает, это давно известно. Это вообще не доказательство по делу, потому что обвинение должно доказывать только одно — что те сведения, которые Саша распространяла, являются заведомо ложными. А всё то, что рассказывала прокурор в суде, не имеет к этому ни малейшего отношения, - поделился Вишневский.

Он добавил, что через час после начала заседания прокурор снова попросила отложить рассмотрение дела. Защита выступила против, но судья с предложением прокурора согласилась — заседание перенесено на 20 марта.

Это затягивание процесса, считает Вишневский. Депутат уточнил, что такого же мнения придерживаются Скочиленко и ее адвокаты.

- Чтобы физически измотать и Сашу, и ее группу поддержки, чтобы как можно меньше людей приходило на процесс. Ничем другим объяснить это нельзя, - поделился своим мнением "яблочник".

Напомним, Скочиленко задержали в апреле 2022 года. Ей грозит до 10 лет лишения свободы. Подробнее о деле петербургской художницы — в материале ЗАКС.Ру.

София Саттарова