Профессор Зубов* намерен оспаривать свой статус иноагента в суде

Доктор исторических наук, сопредседатель партии ПАРНАС Андрей Зубов* прокомментировал свое попадание в перечень иноагентов, случившееся накануне. С решением Минюста он категорически не согласен и намерен добиваться в суде отмены своего нового статуса. 71-летний профессор охарактеризовал поступок ведомства как абсурдный.

"Как ученый, я имею полное право работать в любом университете мира, куда меня пригласили и где желают слушать мои лекции, тем более, что на родине именно государственная власть лишила меня этой возможности в 2014 году", - написал он в своем аккаунте в социальной сети.

Представлять его интересы в суде будет адвокат Михаил Бирюков.

Во второй половине прошлого года Андрей Зубов*, последовательно критикующий военную спецоперацию на Украине, эмигрировал в Чехию. В марте 2014 года его со скандалом уволили из МГУ из-за высказанной публично позиции относительно принадлежности Крыма.

В последнем сообщении от Минюста о Зубове* говорится, что он "распространял недостоверную информацию о деятельности органов государственной власти".

*Минюст внес Андрея Зубова в единый реестр иноагентов