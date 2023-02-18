Дмитрий Нагиев отказался вести церемонию награждения музыкантов в Лужниках

Телеведущий и шоумен Дмитрий Нагиев выпустил видеообращение, в котором сообщил о своем отказе вести некую церемонию награждения музыкантов. По его словам, она организована каналом "Муз-ТВ".

"Придёт время, и мы обязательно поработаем и наградим действительно лучших музыкантов. А пока, как говорил мой дед: шиш вам, а не ярмарка мёда в "Лужниках"", - произносит Нагиев в опубликованном у себя в аккаунте ролике.

Связь между Лужниками и "Муз-ТВ", которую он проводит, не вполне очевидна. В Лужниках в ближайшее время (22 февраля) состоится официальный митинг-концерт к годовщине начала спецоперации на Украине. Канал "Муз-ТВ", в свою очередь, проведет свое ближайшее масштабное мероприятие лишь в июне, и состоится оно на "ЦСКА-Арене".