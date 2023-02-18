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Новости 15:46

Бастрыкина взволновала серия пожаров в исторических домах Ленобласти

фото ЗакС политика Бастрыкина взволновала серия пожаров в исторических домах Ленобласти

Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил своим подчиненным в Ленинградской области разобраться в обстоятельствах систематических пожаров, которые вспыхивают в исторических зданиях.

Как сообщает информационный центр СК, интерес к проблеме у главы ведомства возник после просмотра некоего телевизионного сюжета. В нем, в частности, рассказывалось о пожаре в усадьбе Ганнибала (прадеда поэта Александра Пушкина), расположенной в Суйде. Упомянуты журналистами были также пожары на территории Вырицы: в особняке князя Витгенштейна и на даче Антипа Ефремова, который приходится родным отцом литератору-фантасту Ивану Ефремову.

Пресс-служба СК указывает на то, что во всех перечисленных случаях виновных так и не нашли. Речь в сообщении идет и о других пострадавших исторических усадьбах в регионе.


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