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Новости 16:30

На севере Петербурга отремонтировали две библиотеки

фото ЗакС политика На севере Петербурга отремонтировали две библиотеки

Библиотека имени Белинского на Гражданском проспекте и расположенная в том же здании детская библиотека вновь начали принимать посетителей после проведенного в них капитального ремонта, о чем сообщает пресс-служба Смольного.

Обновленные помещения 18 февраля посетил губернатор Александр Беглов, признавшийся, что в своем нынешнем виде библиотека имени Белинского с 120-летней историей стала походить на современный культурный центр. Теперь в нем есть мультимедийные и концертные залы, помещения для мастер-классов и настольных игр.

"Сегодня, как и в других обновленных библиотеках Петербурга,  здесь создано многофункциональное пространство для всех возрастов. Проходят спектакли, выставки, лекции, встречи с писателями", - произнес Беглов.

Записаться в модернизированное учреждение можно, помимо традиционного способа, при помощи Единой карты петербуржца.

фото: пресс-служба Смольного


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Упоминаемые персоны
Беглов Александр Дмитриевич 




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