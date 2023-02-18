На севере Петербурга отремонтировали две библиотеки

Библиотека имени Белинского на Гражданском проспекте и расположенная в том же здании детская библиотека вновь начали принимать посетителей после проведенного в них капитального ремонта, о чем сообщает пресс-служба Смольного.

Обновленные помещения 18 февраля посетил губернатор Александр Беглов, признавшийся, что в своем нынешнем виде библиотека имени Белинского с 120-летней историей стала походить на современный культурный центр. Теперь в нем есть мультимедийные и концертные залы, помещения для мастер-классов и настольных игр.

"Сегодня, как и в других обновленных библиотеках Петербурга, здесь создано многофункциональное пространство для всех возрастов. Проходят спектакли, выставки, лекции, встречи с писателями", - произнес Беглов.

Записаться в модернизированное учреждение можно, помимо традиционного способа, при помощи Единой карты петербуржца.

фото: пресс-служба Смольного