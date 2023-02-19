Свыше 100 адвокатов подписали петицию в поддержку Михаила Беньяша*

Более ста российских адвокатов подписались под петицией в поддержку своего коллеги Михаила Беньяша*, который был лишен адвокатского статуса по требованию Минюста РФ.

"Мы знаем Михаила Беньяша* как профессионального адвоката и борца за независимость российской адвокатуры. Лишение адвоката статуса за высказывания, в которых он выражает несогласие с действующей позицией власти или органов адвокатского самоуправления, недопустимо", — соответствующие слова приведены в тексте подписи к петиции.

Авторы обращения настаивают на прекращении преследования Беньяша* в профессиональном плане. В петиции также напоминается о том, что в 2018 году адвокат бы обвиняемым по уголовному делу о применении насилия к полицейским, а в 2022-м у него дома прошёл обыск без решения суда и присутствия членов адвокатской палаты.

Напомним, 17 февраля Совет адвокатской палаты Краснодарского края по требованию Минюста РФ лишил Беньяша* адвокатского статуса сроком на три года. По мнению Минюста, Беньяш систематически публиковал в своём Telegram-канале "некорректные высказывания" и проявлял "грубое неуважение" к адвокатуре, судебной системе и исполнительной власти.

*Минюст внёс Михаила Беньяша в единый реестр иноагентов

Фото: Telegram-канал Михаила Беньяша*