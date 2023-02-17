Краснодарского адвоката Беньяша* лишили его статуса по требованию Минюста

Совет адвокатской палаты Краснодара лишил адвокатского статуса местного юриста Михаила Беньяша*. Заседание по этому вопросу произошло 17 февраля во исполнение представления Министерства юстиции, поданного в адрес президента местной Адвокатской палаты.

"Добби свободен от обязательств выполнять КПЭА [Кодекс профессиональной этики адвоката. — ЗАКС.Ру]. Сроком на три года", — написал Беньяш* в своем Telegram-канале, узнав о вынесенном решении.

О том, что Минюст потребовал лишить его профессионального статуса, Беньяш* написал в середине декабря. Ведомство ставило ему в вину "системное опубликование <...> в мессенджере Telegram некорректных высказываний, грубое и явное неуважение к органам государственной власти Российской Федерации, адвокатскому сообществу в лице Федеральной палаты адвокатов РФ".

За месяц до этого на адвоката завели второе по счету административное дело о дискредитации армии (ст. 20.3.3 КоАП РФ). Перед этим Минюст признал Беньяша* иностранным агентом.

*Минюст внес Михаила Беньяша в единый реестр иноагентов

Фото: Telegram-канал Михаила Беньяша*