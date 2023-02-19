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Новости 16:56

Рамзан Кадыров заявил о готовности создать собственную ЧВК

фото ЗакС политика Рамзан Кадыров заявил о готовности создать собственную ЧВК

Руководитель Чечни Рамзан Кадыров известил о намерении основать собственную частную военную компанию (ЧВК) после выхода на "пенсию". О планах на будущее глава республики поделился в своём Telegram-канале. Внимание в сообщении акцентировано на ЧВК "Вагнер".

"Без всякого сомнения, такого рода профессиональные формирования нужны и необходимы. Поэтому я всерьез планирую при завершении работы на госслужбе составить конкуренцию нашему дорогому БРАТУ Евгению Пригожину и создать частную военную компанию (орфография сохранена. — Прим. ред.)", — написал чеченский глава. 

Также в посте Кадырова говорится об успехах ЧВК "Вагнер", бойцы которой, как утверждается, делают некие успехи в зоне спецоперации.

Ранее, напомним, глава республики попал в Книгу рекордов России за количество введенных против него санкций.


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