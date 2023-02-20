Нарушители зоны платной парковки в центре Петербурга "обогатили" бюджет на 1,2 млрд рублей

В 2022 году благодаря доходам, полученным от зоны платной парковки в Центральном и Адмиралтейском районах Петербурга, городской бюджет пополнили более 2,2 млрд рублей. При этом с нарушителей взыскали 1,2 млрд рублей, поделился в разговоре с "Деловым Петербургом" глава комитета по транспорту Валентин Енокаев.

"Все поступившие средства в полном объёме направлены в бюджет Санкт-Петербурга. Впоследствии эти средства могут быть направлены на благоустройство, развитие дорожной инфраструктуры и строительство социальных объектов", — рассказал Енокаев.

Всего в прошлом году петербуржцам выдали 29 813 парковочных разрешений, 615 из которых оформлены на электромобили, 183 — платные годовые абонементы и 438 — платные ежемесячные абонементы.

Всего петербуржцы получили 48 556 парковочных разрешений.

Напомним, на Петроградской стороне с 1 июля должна заработать зона платной парковки , за исключением Крестовского острова, где это произойдет в начале октября.