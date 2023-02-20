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СК проведёт проверку по факту продажи участка земли на Васильевском острове

фото ЗакС политика СК проведёт проверку по факту продажи участка земли на Васильевском острове

Руководитель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил своим петербургским подчинённым провести проверку по факту выставления на продажу участка в 6,9 га на Васильевском острове, известил информационный центр СКР. Горожане переживают, что землю может приобрести частная компания, тогда как они хотели бы видеть на ней парк.

"Петербуржцы не согласны с проводимыми торгами по продаже земельного участка, который находится в собственности государственного вуза, отказавшегося от планов его использования, в связи с чем, по мнению жителей, он подлежит возврату в собственность города", - отметили в Следкоме.

Участок земли от Мичманской улицы до набережной реки Смоленки выставили на торги за 1 миллиард рублей.

О результатах проверки Бастрыкину должен будет доложить и. о. главы регионального управления СК Олег Бобков.

Ранее Бастрыкин заинтересовался судьбой пенсионера, живущего в деревянном доме на Васильевском острове.


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