СК проведёт проверку по факту продажи участка земли на Васильевском острове

Руководитель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил своим петербургским подчинённым провести проверку по факту выставления на продажу участка в 6,9 га на Васильевском острове, известил информационный центр СКР. Горожане переживают, что землю может приобрести частная компания, тогда как они хотели бы видеть на ней парк.

"Петербуржцы не согласны с проводимыми торгами по продаже земельного участка, который находится в собственности государственного вуза, отказавшегося от планов его использования, в связи с чем, по мнению жителей, он подлежит возврату в собственность города", - отметили в Следкоме.

Участок земли от Мичманской улицы до набережной реки Смоленки выставили на торги за 1 миллиард рублей.

О результатах проверки Бастрыкину должен будет доложить и. о. главы регионального управления СК Олег Бобков.

Ранее Бастрыкин заинтересовался судьбой пенсионера, живущего в деревянном доме на Васильевском острове.