Роскомнадзор запустит систему "Вепрь" для выявления "информационных угроз" в интернете

Подведомственный Роскомнадзору Главный радиочастотный центр (ГРЧЦ) в ближайшее время запустит систему "Вепрь", которая будет искать на просторах интернета "потенциальные точки напряженности в сети, способные перерасти в информационные угрозы", передаёт РИА Новости. Система начнёт работу во второй половине текущего года.

В ГРЦЧ рассказали, что начали разрабатывать новую технологию ещё в 2022 году.

"На сегодняшний день первые модули системы проходят внутреннее тестирование, запуск запланирован на вторую половину 2023 года", - известили в радиочастотном центре.

"Вепрь", как и его "собрат" "Окулус", входят в единую систему мониторинга интернет-пространства.

Новая система будет искать в Сети некие "точки напряжённости", которые потенциально могут перерасти в "информационные угрозы".

Ранее РКН отметился сообщением о запуске автоматизированной системы поиска запрещённого контента в интернете "Окулус".