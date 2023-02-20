Бастрыкин насчитал более 150 уголовных дел из-за высказываний об армии

В 2022 году в России было заведено 152 уголовных дела, связанных с дискредитацией армии, заявил глава Следственного комитета Александр Бастрыкин в интервью ТАСС. Предусмотренное законом наказание за это он назвал очень суровым, но оправданным.

"По данным фактам возбуждено 152 уголовных дела, по которым привлечено к уголовной ответственности 136 лиц. В суд передано 53 уголовных дела, уже вынесено 16 приговоров", — перечислил Бастрыкин, отвечая на вопрос о количестве возбужденных Следкомом дел в связи с "фейками на тему СВО и "высказываниями, дискредитирующими Российские вооруженные силы".

Глава СК выразил мнение, что санкции за эти высказывания "действительно очень суровые", но они отвечают требованиями времени и потому оправданны. "Ведь ложная информация о действиях вооруженных сил может навредить не только конкретным гражданам, но и интересам государства, общественной безопасности", — объяснил он.

В российском Уголовном кодексе в 2022 году появились статьи о распространении заведомо ложной информации о Вооруженных силах (ст. 207.3 УК РФ) и о дискриминации армии (ст. 280.3 УК РФ). Максимальное наказание по первой из них предполагает лишение свободы сроком до 15 лет, по второй — до пяти лет.

Ранее генпрокурор Игорь Краснов говорил о том, что в 2022 году в России было зафиксировано 187 случаев распространения фейков про армию.