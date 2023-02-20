В России отменили все концерты группы "Мумий Тролль"

Организаторы отменили все концерты группы "Мумий Тролль", которые должны были пройти в ряде российских городов, передаёт издание "7x7" в своём Telegram-канале.

Выступления должны были пройти в марте в Рязани, Пензе, Воронеже, Курске, Орле и Ярославле. По официальным данным, отмена концертов вызвана "независящими от организатора и артистов" причинами.

Отметим, что ранее музыканты критически высказывались о проводимой на Украине военной спецоперации.

Ранее, напомним также, стало известно, что петербургская музыкальная группа ДДТ вновь переносит свои концерты, которые в ближайшее время должны были состояться в ряде городов России.