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Новости 14:16

"По независящим от группы причинам": ДДТ переносит концерты в российских городах

фото ЗакС политика "По независящим от группы причинам": ДДТ переносит концерты в российских городах

Петербургская музыкальная группа ДДТ вновь переносит свои концерты, которые в ближайшее время должны были состояться в ряде городов России. Объявление приведено на сайте коллектива.

Сообщается, что выступления отменены "по независящим от группы и организаторов причинам".

Так, концертов не будет в Челябинске (17 февраля), Магнитогорске (19 февраля) и Оренбурге (21 февраля).

Новые даты не конкретизируются. Отметим, что при этом выступление ДДТ всё ещё заявлено на 27 мая 2023 года на петербургской "Газпром Арене".

Последний раз коллектив ДДТ выступал в родном городе Юрия Шевчука - Уфе - в мае прошлого года. Тогда он со сцены обратился к фанатам, представив свою позицию о том, что такое Родина. После этих слов Шевчука осудили по статье о дискредитации российской армии.


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