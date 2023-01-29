"По независящим от группы причинам": ДДТ переносит концерты в российских городах

Петербургская музыкальная группа ДДТ вновь переносит свои концерты, которые в ближайшее время должны были состояться в ряде городов России. Объявление приведено на сайте коллектива.

Сообщается, что выступления отменены "по независящим от группы и организаторов причинам".

Так, концертов не будет в Челябинске (17 февраля), Магнитогорске (19 февраля) и Оренбурге (21 февраля).

Новые даты не конкретизируются. Отметим, что при этом выступление ДДТ всё ещё заявлено на 27 мая 2023 года на петербургской "Газпром Арене".

Последний раз коллектив ДДТ выступал в родном городе Юрия Шевчука - Уфе - в мае прошлого года. Тогда он со сцены обратился к фанатам, представив свою позицию о том, что такое Родина. После этих слов Шевчука осудили по статье о дискредитации российской армии.