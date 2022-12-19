Суд оставил в силе штраф Юрию Шевчуку за "дискредитацию армии"

Верховный суд Башкирии признал законным штраф, назначенный фронтмену группы ДДТ Юрию Шевчуку по статье о дискредитации Вооруженных сил (20.3.3 КоАП). Об этом сообщает РИА "Новости".

Адвокат музыканта Александр Передрук намерен обжаловать взыскание в шестом кассационном суде в Самаре.

Напомним, дело Шевчука началось в мае нынешнего года в Уфе, после его критических высказываний о военной спецоперации. В своей речи со сцены он также упомянул президента. После концерта в гримерку к лидеру ДДТ пришли силовики.

Дело первоначально собирались рассматривать в Петербурге, протокол неоднократно возвращали полицейским. В августе суд в Уфе назначил Шевчуку штраф в размере 50 тысяч рублей. С мая у ДДТ не получается давать легальные концерты в России.