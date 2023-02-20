Временный управляющий "Книжной лавки писателей" заявил о желании сохранить магазин

"Книжную лавку писателей" на Невском проспекте, 66, в отношении которой Арбитражный суд начал процедуру банкротства, попытаются сохранить от закрытия, заявил "Деловому Петербургу" временный управляющий магазином Дмитрий Ражев, назвав это своей основной задачей.

Ражев отметил, что существующая модель ведения бизнеса показала свою несостоятельность и потому нуждается в изменении. Он сообщил о планах "провести финансовый анализ, установить причины возникновения неплатежеспособности" на основании полученной от руководства документации. После этого можно будет обращаться к потенциальным инвесторам и благотворителям.

"Книжная лавка даже в блокаду продолжала свою работу, поддерживала высокий дух ленинградцев, не закрывалась ни на день, снаряды несколько раз попадали в здание, а работники сами восстанавливали ее", — отметил Ражев и назвал "преступлением перед памятью города" закрытие магазина по экономическим причинам.

"В столь важном для Петербурга месте не должен находиться очередной сетевой магазин или питейное заведение", — высказался временный управляющий. Он заявил, что считает общей задачей с руководством лавки ее сохранение с одновременной адаптацией модели управления без ущерба интересам кредиторов.

О начале процедуры банкротства "Книжной лавки писателей" стало известно в первой половине февраля. Ранее ООО "Скид", занимающееся управлением недвижимостью, подало иск о признании магазина банкротом из-за долга в размере 4,5 миллиона рублей.