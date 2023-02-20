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Новости 14:35

Голомбиевский стал полноценным главой комитета по вопросам законности

фото ЗакС политика Голомбиевский стал полноценным главой комитета по вопросам законности

Губернатор Петербурга Александр Беглов 20 февраля назначил Андрея Голомбиевского председателем комитета по вопросам законности, правопорядка и безопасности. С 9 декабря Голомбиевский руководил комитетом в должности врио главы.

О назначении Беглов сообщил на рабочем совещании с членами правительства города, сообщили в пресс-службе Смольного.

Ранее Голомбиевский был заместителем председателя Главного следственного управления Следственного комитета по Петербургу. В конце 2021 - начале 2022 года он временно исполнял обязанности руководителя петербургского Следкома.

Свою карьеру новый глава комитета начал в 1995 году в Амурской области, где работал следователем прокуратуры города Свободный. С 2007 по 2011 год был начальником следственного управления Следственного комитета при прокуратуре по Амурской области.

В 2011–2017 годах занимал должность руководителя следственного управления СК по Амурской области. В петербургском управлении СК служил с августа 2017 года.


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