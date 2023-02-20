Голомбиевский стал полноценным главой комитета по вопросам законности

Губернатор Петербурга Александр Беглов 20 февраля назначил Андрея Голомбиевского председателем комитета по вопросам законности, правопорядка и безопасности. С 9 декабря Голомбиевский руководил комитетом в должности врио главы.

О назначении Беглов сообщил на рабочем совещании с членами правительства города, сообщили в пресс-службе Смольного.

Ранее Голомбиевский был заместителем председателя Главного следственного управления Следственного комитета по Петербургу. В конце 2021 - начале 2022 года он временно исполнял обязанности руководителя петербургского Следкома.

Свою карьеру новый глава комитета начал в 1995 году в Амурской области, где работал следователем прокуратуры города Свободный. С 2007 по 2011 год был начальником следственного управления Следственного комитета при прокуратуре по Амурской области.

В 2011–2017 годах занимал должность руководителя следственного управления СК по Амурской области. В петербургском управлении СК служил с августа 2017 года.