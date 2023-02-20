Полиция отказалась возбуждать дело о лжеминировании в офисе петербургского "Яблока"

Следственное управление УМВД по Центральному району Петербурга ответило "Яблоку" отказом в возбуждении уголовного дела из-за сообщения о лжеминировании (ч. 2 ст. 207 УК РФ) петербургского офиса партии 1 февраля.

В этот день, напомним, сотрудники МВД изъяли из штаба "яблочников" почти 20 картин пожилой художницы Елены Осиповой. Там проходила ее выставка "Мирный арт-протест". Изначально свой визит полицейские объяснили сообщением о готовящемся взрыве.

В постановлении об отказе в возбуждении уголовного дела (есть в распоряжении ЗАКС.Ру) говорится, что в дежурную часть 78-го отдела 1 февраля позвонил неизвестный и сообщил, что, прогуливаясь у дома № 13 по улице Шпалерной, он слышал разговор двух мужчин: "...В офисе партии проходит выставка и она скоро взорвется…"

Узнать, кто позвонил в 78-й отдел и откуда, у полиции не получилось.

"Из содержания сообщения неустановленного лица следует, что им транслировался разговор, услышанный на улице. Данных о том, что это лицо имеет какое-либо отношение к помещению, Санкт-Петербургскому региональному отделению политической партии "Российская объединенная демократическая партия "Яблоко", выставке "Мирный арт-протест" Елены Осиповой" в ходе проверки не установлено. Мотивы, побудившие лицо обратиться в правоохранительные органы, не установлены", - говорится в ответе полиции.

На этом основании следователи не нашли состава преступления.

Сотрудничающий с "Яблоком" Адвокат Алексей Чертков подготовил жалобу в прокуратуру Центрального района Петербурга. В партии не сомневаются, что истинной целью визита полиции было пресечение выставки Осиповой, отметил защитник.

Сергей Еремеев, фото - Алексей Душутин