Останина задумала запрет использования иностранных языков в национальной медиапродукции

Глава комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина (КПРФ) внесла на рассмотрение коллег законопроект о запрете использования иностранных языков в национальной продукции СМИ. Документ выложен в электронной базе парламента 20 февраля.

Согласно действующей редакции закона "О средствах массовой информации", национальной продукцией СМИ считаются передачи на русском языке или же иных языках народов России, а также на иностранных языках (если они были произведены для российского СМИ), изготовленные россиянами или же зарегистрированными в стране организациями. "Из данного понятия целесообразно исключить слова "либо на иностранном языке (в случае, если данная продукция предназначена для российского средства массовой информации)"", — написала Останина в пояснительной записке к проекту.

Также депутат выступила против написания на иностранных языках уведомлений о запрете распространения той или иной информации среди детей. Это, по мнению коммунистки, "повысит право граждан Российской Федерации на пользование государственным языком". Соответствующее изменение вносится в закон "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию".

Наконец, автор проекта подготовила изменение в закон "О рекламе", предложив заменить в одной из статей слово "использование" на "употребление", поскольку "слова и выражения употребляют, а не используют".

На прошлой неделе Госдума приняла сразу во втором и третьем чтениях закон о запрете "чрезмерных" заимствований в русском языке.