Двух погибших на СВО петербуржцев посмертно наградили орденами Мужества

Два жителя Петербурга, расставшиеся с жизнью под Изюмом, получили посмертно ордена Мужества, известили в пресс-службе администрации Красногвардейского района.

Указом президента РФ старшина Роман Дроздецкий и старшина Калью Яйю были представлены к наградам за "отвагу и самоотверженность", которые они проявили в зоне военной спецоперации (СВО). Оба ушли на фронт добровольцами до объявления частичной мобилизации.

Глава райадминистрации Евгений Разумишкин поручил своим подчинённым оказать семьям погибших необходимую помощь и поддержку.

Ранее в Петербурге простились с фанатами "Зенита", пожарными Андреем (Арни, Огнеборцем) Раховым и Андреем Ковалишиным, которые погибли в зоне военной спецоперации.

Фото: пресс-служба администрации Красногвардейского района