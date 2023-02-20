"Мы восстановили справедливость": Беглов порассуждал о поддержке участников СВО

Петербург оказывает поддержку участникам спецоперации на Украине и членам их семей, а сами военнослужащие продолжают дело своих предков, сражавшихся в Великую Отечественную войну, объявил 20 февраля губернатор Александр Беглов. Его выступление прозвучало в эфире "Радио России".

Беглов поздравил радиослушателей с наступающим Днем защитника Отечества и заявил, что "с давних пор у нас в народе превыше всего ценились ратная доблесть, мужество, отвага, готовность биться за свободу и независимость нашей Родины, не щадить крови и самой жизни ради победы над врагом". Всеми этими характеристиками, на взгляд градоначальника, обладают участники СВО, которые "достойно продолжают дело своих дедов и прадедов, победивших фашизм".

Беглов также рассказал о мерах поддержки, которые Петербург оказывает военнослужащим и их родным. "На прошлой неделе мы восстановили справедливость: распространили действие дополнительного социального пакета на приемных детей наших бойцов", — объявил он. До этого пасынки и падчерицы участников СВО были лишены мер поддержки, предоставленных родным детям военных.

Также Беглов заявил, что Петербург расширяет программы реабилитации раненых военнослужащих, вернувшихся из зоны спецоперации. "Над военнослужащими, получившими тяжелые ранения, после поправки здоровья берут шефство петербургские спортсмены-паралимпийцы", — среди прочего отметил он.