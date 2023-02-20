ВВП России сократился на 2,1 процента за год, подсчитал Росстат

ВВП России снизился в 2022 году на 2,1% относительно предыдущего года, следует из выпущенных 20 февраля материалов Росстата. Номинальный объем ВВП в нынешних ценах составил 151 455,6 миллиарда рублей.

Индекс физического объема ВВП составил 97,9% от объема 2021 года, индекс-дефлятор вырос на 14,3%. При этом в 2021 году ВВП в рыночных ценах вырос на 5,6%, согласно оценке Росстата.

В частности, в 2022 году на 12,7% упал индекс физического объема добавленной стоимости в оптовой и розничной торговле, на 6,8% — в водоснабжении и водоотведении, на 6% — в деятельности домашних хозяйств как работодателей, на 5,1% — в профессиональной, научной и технической деятельности.

В то же время индекс вырос на 6,6% в сельском хозяйстве, охоте и рыболовстве, на 5% — в строительстве, на 4,3% — в гостиничном бизнесе и общепите и на 4,1% — в госуправлении и обеспечении военной безопасности.

На прошлой неделе думский комитет по экономической политике поддержал инициативу о предоставлении правительству права скрывать статистические данные.

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