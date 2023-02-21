Двоих жителей Белгородской области отправили в колонию по делу о диверсиях

Суд в Белгородской области приговорил к трем с половиной годам колонии строгого режима двоих местных жителей, которых сочли виновными в приготовлении к диверсиям на железной дороге (ч. 1 ст. 281 УК). Как сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу регионального управления ФСБ, осужденные Зеленин и Турьянский прошлой весной у себя в регионе собирались повредить участок путей перед следовавшим поездом.

Утверждается, что таким образом фигуранты рассчитывали принести пользу Вооруженным силам Украины. При этом силовое ведомство добавляет, что оба мужчины исповедовали "идеи украинского нацизма" и передавали украинской стороне некие данные о российских военнослужащих.

Напомним, что в Уголовном кодексе диверсия и приготовление к ней появились в конце прошлого года.