На расследователя Левиева* завели второе дело о "фейках" про армию

Основатель расследовательского проекта Conflict Intelligence Руслан Левиев (Карпук*) стал фигурантом второго по счету уголовного дела о фейках про российскую армию (ст. 207.3 УК). Об этом, приложив скан постановления СК, он сообщил в своем микроблоге.

На сей раз фейки усмотрели в высказываниях марта прошлого года, совершенных на оппозиционном YouTube-канале "Популярная политика". Речь Левиева* касалась событий в Мариуполе.

Журналист и блогер находится за пределами России и заочно арестован в рамках аналогичного дела, которое завели из-за публичных комментариев к событиям на Запорожской АЭС.

*Минюст внес Руслана Левиева (Карпука) в единый реестр иноагентов