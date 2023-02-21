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Новости 16:28

В Петербурге сокращается количество школьных классов, ушедших на дистант из-за ковида и ОРВИ

фото ЗакС политика В Петербурге сокращается количество школьных классов, ушедших на дистант из-за ковида и ОРВИ

Ввиду респираторных болезней 45 петербургских классов ушли на дистанционный формат обучения: неделей раньше их было 64, известили во вторник, 21 февраля, в городском комитете по образованию.

Отсутствовать в очном порядке на уроках вынуждены 36 687 учащихся. Кроме того, на больничный ушли 18 416 дошколят в 11 детсадах.

При этом на прошлой неделе было известно о более 39 тысячах болеющих школьников.

Ранее глава регионального Роспотребнадзора Наталья Башкетова сообщила, что в Петербурге наблюдается рост заболеваемости COVID-19.


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