Во Всеволожском районе по коррупционному делу обыскали здание муниципалитета

Следователи Ленобласти во вторник провели обыски в принадлежащем МО "Свердловское городское поселение" здании и офисах коммерческих организаций, о чем сообщает пресс-служба регионального управления СК. Силовики нанесли визит муниципалам в рамках дела, возбужденного по ч.3 ст.285 УК (злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия).

По версии следствия, сотрудники местной администрации заплатили подрядчику 26 млн рублей за невыполненные работы по ликвидации несанкционированной свалки. Деньги на эти цели муниципалитету выделили в качестве региональной субсидии. Комиссия, которая должна была контролировать работы, де-факто своих обязанностей не исполняла. Подписанный в результате акт приемки работ оказался подложным.

Отметим, что бывший и.о. главы муниципалитета Андрей Шорников с сентября находится под домашним арестом, будучи обвиняемым по другому коррупционному делу. В новом деле он тоже фигурирует. Его замглавы Андрея Ерофеева задержали сегодня, 21 февраля.