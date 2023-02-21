Путин и Матвиенко обсудили основные положения из послания Федсобранию

Президент РФ Владимир Путин встретился со спикером Совета Федерации Валентиной Матвиенко немногим после оглашения послания Федеральному собранию, передаёт РИА Новости заявление кремлёвского пресс-секретаря Дмитрия Пескова.

Основной темой дискуссии являлись высказанные президентом положения в ходе обращения. В свою очередь сенатор отчиталась перед ним о проделанной Совфедом работе в прошлом году, а также уведомила главу государства о планах на весеннюю сессию.

Ранее Матвиенко рассказала журналистам, что все тезисы о бюджетных тратах, затронутые Путиным в послании, финансово просчитаны, необходимые ресурсы для реализации поставленных задач есть.

"Послание очень проработанное, детальное изложенное и уже с конкретными механизмами реализации. [...] Оно финансово просчитано, и все финансовые ресурсы на реализацию тех предложений, которые были высказаны президентом, в наличии", - приводит слова чиновницы РИА Новости.

Ранее спикер Совфеда сообщила, что после президентского послания необходимо будет ввести коррективы в действующее законодательство РФ.