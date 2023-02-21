Матвиенко: Законодательство после послания президента РФ надо будет менять

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко прокомментировала послание Владимира Путина Федеральному собранию РФ, передаёт ТАСС. По словам сенатора, в действующее законодательство страны необходимо будет внести коррективы.

"Законодательство после послания президента РФ надо будет менять, Совфед к такой работе готов", - приводит агентство заявление Матвиенко.

Путин оглашал своё послание в течение 1 часа 50 минут во вторник, 21 февраля. Львиную долю из его обращения составляла тема военной спецоперации. Президент, среди прочего, предложил создать госфонд помощи семьям погибших участников СВО. Кроме того, он заявил о необходимости к 1 января 2024 года повысить МРОТ, а также распространить действие маткапитала на жителей ЛДНР.

Под конец президент объявил о выходе России из договора о стратегических наступательных вооружениях.