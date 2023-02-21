Из-за закрытия "Ладожской" с одноименного вокзала могут перенести часть электричек

Закрытие на капитальный ремонт станции метро "Ладожская" может повлечь за собой перераспределение части электричек, отправляющихся с Ладожского вокзала. Об этом пишет издание 78.ru со ссылкой на представителей Октябрьской железной дороги.

На сегодняшний день с транспортным узлом связаны 13 пар электричек, включая "Ласточки". ОЖД начало согласовывать с чиновниками комтранса перенос части из них на другие станции. Это нужно, чтобы разгрузить вокзал на период ремонтных работ в совмещенной с ним станции подземки.

Напомним, что одну из самых востребованных станций оранжевой ветки закроют 4 марта почти на год. Облегчить транспортную доступность восточных кварталов Петербурга призваны будут новые автобусные маршруты и бесплатный трамвай от "Ладожской" до "Площади Александра Невского".