Бесплатный трамвай будет ходить по мосту Александра Невского с 4 марта

Бесплатный трамвай-шаттл № 30 между станциями метро "Ладожская" и "Площадь Александра Невского" запустят начиная с 4 марта, заявил зампред комитета по развитию транспортной инфраструктуры Александр Богданов. Его слова транслирует 17 февраля пресс-служба губернатора.

Богданов рассказал, что сейчас завершается замена трамвайных путей от Заневской площади до моста Александра Невского. К настоящему моменту выполнено 90 % работ, они завершатся 2 марта, а днем позже проыедут обкатку путей для запуска трамвая.

Ожидается, что запуск шаттла позволит разгрузить транспортный поток и уменьшить нагрузку на станцию метро "Новочеркасская" в период капитального ремонта "Ладожской". Сама станция закроется 4 марта и будет недоступна для пассажиров в течение 11 месяцев.

Ранее сообщалось, что к 1 марту должны будут завершиться работы по обустройству выделенной полосы для трамваев на мосту Александра Невского, необходимой для упрощения их движения в период капремонта "Ладожской". В пятницу комитет по транспорту проинформировал об увеличении пропускной способности "Новочеркасской" из-за предстоящего закрытия соседней станции.